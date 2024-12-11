Москва, 11 декабря, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту выселения в Бурятии из служебного жилья участника спецоперации, о котором накануне стало известно на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба СК России.

Пресс-служба СУ СКР

Уточняется, что в ходе состоявшегося 10 декабря заседания СПЧ была затронута тема о том, что в Бурятии было инициировано выселение семьи участника спецоперации из предоставленного им ранее ведомственного жилья.

«По данному факту следственными органами СК России по Республике Бурятия расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе добавили, что глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя регионального следственного управления ведомства Лагацкому Евгению доложить о ходе расследования этого уголовного дела, а также мерах, которые были приняты для защиты прав участника СВО и его семьи.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июле стало известно, что жена ветерана спецоперации Сергея Солдатова Зоя делает всё возможное, чтобы её мужа, экс-сотрудника МЧС и добровольца, а также их двоих детей не выселили из квартиры в Улан-Удэ, предоставленной государством двадцать лет назад. Адвокат семьи Игорь Чащин заявил, что в этой истории всё непросто и запутанно, а также много упущенных возможностей, бюрократических проволочек и ошибок. Из-за этого жена и двое детей ветерана в ближайшее время могут оказаться буквально на улице.

Глава АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова 10 декабря рассказала на заседании СПЧ с участием президента РФ Владимира Путина об этой ситуации. Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе.

В августе 2023 года Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из купленной в ипотеку квартиры вдовы участника СВО с двумя детьми в Краснодаре. Мужа женщины мобилизовали осенью 2022 года, и он погиб при выполнении воинского долга в зоне спецоперации.