Солнечногорск, Московская область, 11 декабря, 2024, 11:04 — ИА Регнум. В подмосковном Солнечногорске многодетная мать стала фигурантом уголовного дела о спонсировании экстремиста. Статья, которую вменяют женщине, предполагает в качестве высшей меры пожизненное лишение свободы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

40-летняя женщина попала в поле зрения правоохранительных органов в процессе расследования уголовного дела в отношении 33-летнего Микаиля Ганиева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), который в августе 2022 года был внесён в список террористов-экстремистов и объявлен в розыск ФСБ за публичные призывы к экстремизму, финансированию терроризма и пропаганду радикального ислама (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Во время следствия, правоохранители проверили зачисления, поступавшие на банковскую карту Микаиля. Среди входящих платежей оказались транзакции со счёта многодетной матери.

«Следственными действиями было установлено, что в марте, мае и июне 2022 года 40-летняя уроженка Кыргызстана, проживающая в Солнечногорске Московской области, со своего расчётного счёта через систему электронных платежей осуществила денежные переводы на общую сумму 6400 рублей в интересах уроженца Узбекистана, находящегося в розыске и внесённого в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга», — рассказал собеседник агентства.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 лет до пожизненного заключения. Но наличие у подозреваемой четверых детей должно стать весомым смягчающим обстоятельством. Сейчас подозреваемая находится под домашним арестом.

На странице женщины в соцсетях много материалов, посвященных исламу. В том числе женщина репостила публикации из сообществ, в которых утверждается, что «хиджаб — это истинно русская одежда», «музыка становится причиной увеличения лицемерия в сердце», а любое пение является «книгой» шайтана».

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФСБ обвинила жителя Хабаровска в госизмене за спонсирование ВСУ при помощи криптовалюты.