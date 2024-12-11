Будапешт, 11 декабря, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Либеральный мировой порядок закончился, грядут радикальные перемены. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Отныне лишь страны, умеющие максимально использовать свои силы, извлекут выгоду. Те же государства, кто подчиняется и не способен показать собственные ценности, не может раскрыть в себе силу национального характера, будут низведены до ничтожности», — сказал он 10 декабря на открытии после ремонта корпусов Венгерского ветеринарного университета.

Глава правительства Венгрии подчеркнул, что страна намерена поддерживать связи со всеми мировыми экономическими центрами силы. Государство не пойдёт по пути, предлагаемому другими. Оно хочет опираться на традиции собственной истории, экономическую структуру и культурные ценности, добавил Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Орбан заявил, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, наступает век Евразии. Стратегия вестернизации всего мира потерпела крах, центр мировой экономики сместился на Восток, а идея о том, что весь мир должен быть организован по западной модели, провалилась, добавил премьер Венгрии.

В сентябре глава венгерского правительства отметил, что Европа движется по самоубийственному пути из-за ошибочной экономической политики и разделения мира на два блока. Венгрия не будет присоединяться ни к одному из них, подчеркнул он.