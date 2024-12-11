Москва, 11 декабря, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам мероприятий группы стратегического видения «Россия — исламский мир», проходящих в Малайзии, отметил важность развития связей с мусульманскими странами. Текст послания опубликован в среду, 11 декабря, на сайте Кремля.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения «Россия — исламский мир», которое в этот раз проходит на гостеприимной земле Малайзии. Россия традиционно придаёт большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами как по двусторонней линии, так и в рамках диалога с Организацией исламского сотрудничества», — говорится в телеграмме.

В своём сообщении Путин отметил, что Россия и исламский мир действительно выступают за создание справедливого демократического миропорядка, основанного на истинном равенстве и верховенстве международного права, свободного от любых форм дискриминации, давления и санкций.

«Особого внимания традиционно заслуживает проблематика урегулирования региональных конфликтов и кризисов, а также борьбы с террористической угрозой. Важно подумать и о координации усилий в сферах образования и просвещения в целях более эффективного противодействия распространению экстремистской идеологии», — добавил президент.

Российский лидер выразил уверенность, что участники мероприятий проведут время в конструктивных дискуссиях, которые приведут к нужным результатам.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля на встрече религиозных лидеров стран — участниц БРИКС в Казани была принята резолюция, где, в частности, подчеркивалось, что лидеры мусульманских организаций стран БРИКС чувствуют особую ответственность перед Богом и народами в деле защиты «боговдохновенных морально-нравственных норм», сохранении устоев семьи, любви к Родине. Религиозные лидеры БРИКС, среди которых были лидеры мусульманских общин и организаций, верховные муфтии и министры религиозных дел, а также ректоры ведущих исламских университетов, призвали защищать национальные культурные и религиозных особенности и традиции народов, выступая против бездуховной глобализации и размывания идентичностей.

Тогда на встрече были представлены Россия, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Эфиопия, ЮАР. Кроме того, в Казань прибыли высокопоставленные делегации из Бахрейна, Казахстана, Катара, Киргизии и Таджикистана.