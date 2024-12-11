Москва, 11 декабря, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Россия призывает западные страны прекратить любую поддержку киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Об этом 11 декабря говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ в связи с нападением украинских формирований на экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Уточняется, что такие действия киевского режима являются очевидной провокацией перед созванной по инициативе украинской стороны 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ.

«Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что дрон атаковал один из автомобилей, на котором эксперты агентства ехали к Запорожской АЭС, в результате нападения никто не погиб. Он решительным образом осудил произошедшее, назвав недопустимыми атаки на атомные электростанции и ещё более неприемлемыми удары по специалистам, обеспечивающим безопасность ядерных объектов.

Инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС Сергей Потынг на суде 3 декабря рассказал, что пытался совершить теракт во время приезда на атомную станцию инспекторов МАГАТЭ. По информации следствия, мужчина выполнял задание куратора для дискредитации России и получения Украиной поддержки от Запада, для чего установил на машину взрывчатку, которую успели обнаружить.

Кроме того, украинские формирования регулярно пытаются обстреливать Запорожскую АЭС и город-спутник станции Энергодар. Так, 27 ноября они в течение суток дважды обстреляли ядерный объект из артиллерии, а также запустили шесть боевых беспилотников по нему. Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаки, никто не пострадал, повреждений не было.