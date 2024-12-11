Россия выступила с осуждением атаки экспертов МАГАТЭ со стороны ВСУ
Москва, 11 декабря, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Россия призывает западные страны прекратить любую поддержку киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. Об этом 11 декабря говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ в связи с нападением украинских формирований на экспертов секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Уточняется, что такие действия киевского режима являются очевидной провокацией перед созванной по инициативе украинской стороны 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ.
«Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что дрон атаковал один из автомобилей, на котором эксперты агентства ехали к Запорожской АЭС, в результате нападения никто не погиб. Он решительным образом осудил произошедшее, назвав недопустимыми атаки на атомные электростанции и ещё более неприемлемыми удары по специалистам, обеспечивающим безопасность ядерных объектов.
Инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС Сергей Потынг на суде 3 декабря рассказал, что пытался совершить теракт во время приезда на атомную станцию инспекторов МАГАТЭ. По информации следствия, мужчина выполнял задание куратора для дискредитации России и получения Украиной поддержки от Запада, для чего установил на машину взрывчатку, которую успели обнаружить.
Кроме того, украинские формирования регулярно пытаются обстреливать Запорожскую АЭС и город-спутник станции Энергодар. Так, 27 ноября они в течение суток дважды обстреляли ядерный объект из артиллерии, а также запустили шесть боевых беспилотников по нему. Российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаки, никто не пострадал, повреждений не было.