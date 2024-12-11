Москва, 11 декабря, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Компания «МегаФон» поможет климатическому центру Сахалинского государственного университета отслеживать уровень поглощения и выбросов парниковых газов в прибрежно-морской зоне залива Анива в Охотском море. Предложенное цифровое решение на основе big data позволит региону использовать полученные данные для формирования углеродного баланса Сахалина.

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Оператор совместно с учёными университета реализуют экспериментальный проект на морском карбоновом полигоне. Это территория с уникальной экосистемой, где университеты и научные организации разрабатывают меры контроля климатических активных газов. Всего в России на сегодняшний день действует 19 карбоновых полигонов, из них два — на Дальнем Востоке.

В основе проекта — мониторинг экосистемы «почва-вода-атмосфера», а также оценка природных углеродных выбросов. «МегаФон» установил на полигоне систему из 12 автоматических постов наблюдения, подключённых к автономному питанию от солнечных батарей. Они оборудованы приборами для определения концентрации углекислого газа и метана, а также сбора данных о погодных условиях. Кроме того, специалисты смонтировали два гидрологических датчика для отслеживания уровня воды в водоёмах прибрежной зоны.

Учёные университета получают данные в режиме онлайн, чтобы анализировать объём допустимого уровня выбросов и сформировать рекомендации для достижения углеродного баланса на острове.

«Сахалинская область уверенно движется к достижению углеродной нейтральности за счёт внедрения лучших из доступных технологий на острове», — подчеркнул министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов. Он отметил, что предприятия Сахалина уже несколько лет активно работают над модернизацией оборудования, внедряют более экологичные технологии в производство.

Министр добавил, что современные цифровые решения помогают учёным точнее оценивать текущую экологическую ситуацию на территории.

«Наш климатический эксперимент имеет не только научное, но и образовательное значение, практические результаты которого мы сможем наблюдать уже в следующем году», — подчеркнул Саматов.

«МегаФон» участвует в разработках по экомониторингу в десятках регионов страны, сотрудничает со многими промышленными предприятиями», — сказал директор департамента по национальным проектам «МегаФона»Александр Калошин.

Калошин добавил, что проект на Сахалине реализуется совместно с областным министерством экологии и устойчивого развития. «Решение, которое мы предложили, позволит сформировать в регионе «большие данные» для изучения природной способности поглощать углерод, что станет основой для разработки важнейших климатических проектов», — сказал он.

Проект по достижению регионом углеродной нейтральности планируют реализовать на Сахалине до конца 2025 года.