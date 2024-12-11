Москва, 11 декабря, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией, когда семью участника специальной военной операции выселили из служебного жилья, которое было ему предоставлено.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

В ходе состоявшегося 10 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова рассказал, что в Бурятии по решению суда пытаются выселить из служебной квартиры семью отработавшего в МЧС 20 лет и ушедшего на спецоперацию мужчины.

«Странно, что [семью] участника специальной военной операции кто-то выселяет, ещё через суд, из служебного жилья. Мне кажется, что мы столько со всех сторон предусмотрели всяких инструментов поддержки и ребят, которые жизнью рискуют ради Родины, и членов их семей. Удивительно, что у некоторых нет понимания важности этой работы. Дайте информацию, мы с этим тоже разберёмся», — сказал российский лидер.

Глава государства также назвал абсолютно правильным предложение не выселять участников СВО и членов их семей из служебного жилья, как минимум на время выполнения ими воинского долга.

«Не вижу здесь никакой большой нагрузки для тех учреждений, где такие вопросы будут возникать. Так что обязательно поддержу», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с выселением из купленной в ипотеку квартиры вдовы участника СВО с двумя детьми в Краснодаре. Отмечалось, что мужа женщины мобилизовали осенью 2022 года и он погиб при выполнении воинского долга в зоне спецоперации.

Позднее женщину с двумя несовершеннолетними детьми из-за задолженности выселили из приобретённой в 2015 году по ипотеке квартиры, так как суд по инициативе банка расторгнул кредитный договор. В надзорном ведомстве также пообещали оказать женщине содействие в подборе и покупке нового жилья.