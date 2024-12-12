Москва, 12 декабря, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Число россиян, регулярно занимающихся спортом, достигло 75 миллионов человек. А это более половины (57%) населения страны. Благодаря этому они меняют жизнь к лучшему: врачи неоднократно отмечали, что физические упражнения дарят положительные эмоции и дисциплину, улучшают работу сердца, уменьшают риск диабета, снижают уровень сахара в крови и регулируют уровень стресса. К тому же занятия спортом укрепляют тело, улучшают мышечную память и координацию.

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При этом уровень обеспеченности регионов объектами спорта превысил 64,5%. А создавать условия для активных занятий физкультурой и спортом, ведения здорового образа жизни помогают федеральный проект «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и стратегическая инициатива «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)».

Например, в тамбовском посёлке Мучкапский модернизировали 25-метровый бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют». Теперь он доступен не только для местных жителей, но и для пловцов из соседних округов. Более того, там проводятся соревнования межмуниципального значения.

«Здесь очень комфортно тренироваться, находясь в самых современных плавательных условиях. В спортивном сооружении имеются четыре 25-метровые водные дорожки, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки и душевые», — отмечает замдиректора ДЮСШ «Салют» Ирина Коростелева.

В «Салюте» на бесплатной основе функционирует отделение плавания, где с ребятами занимаются два тренера. Преподаватели Мучкапской школы регулярно проводят уроки, поэтому более 600 детей из округа занимаются плаванием в течение всего учебного года. Также на базе спортивной школы реализуются мероприятия по всеобщему обучению детей плаванию.

А в Воронеже базой для развития массового спорта стал новый футбольный манеж. Объект, построенный по федпроекту «Спорт — норма жизни», предназначен не только для проведения учебно-тренировочных занятий по футболу и легкой атлетике, но и позволяет обеспечить круглогодичные и ежедневные занятия по мини-футболу, фитнесу и другим видам спорта.

Подключился к привлечению россиян к спорту и российский бизнес. Так, предприниматели получают льготные кредиты, что стимулирует рост частных инвестиций в развитие спорта. По стратегической инициативе «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» построено уже 220 «умных» спортивных площадок и 12 объектов спорта с применением механизма государственно-частного партнерства.

«Одной из гарантий социальных обязательств в рамках строительства объектов по линии государственно-частного партнерства по поручению президента России Владимира Владимировича Путина является бесплатное время для занятий с детьми», — подчеркивал министр спорта России Михаил Дегтярев.

К примеру, в Тюмени в рамках стратегической инициативы открыли новый спортивный зал «Юность». И теперь около 400 местных спортсменов, в том числе 300 детей, получили возможность заниматься баскетболом, мини-футболом и гандболом.

Спортивный объект возведён по модульной технологии, что позволило существенно сократить сроки строительства. Прилегающую территорию благоустроили и оборудовали на ней открытую баскетбольную площадку, площадку для воркаута, площадку для пинг-понга с двумя столами для настольного тенниса и одним столом для текбола (игра напоминает настольный теннис). Помимо прочего, спортзал оснастили двумя арт-площадками и зрительской зоной.

«Здорово, что у нас в городе появляются такие объекты. Ещё больше радости вызывает то, что есть баскетбольный объект, потому что баскетболистам не хватает помещений», — отметил баскетболист Владимир Мельников.

Всего за полтора года в Тюменской области появилось 186 спортивных объектов, а доля тюменцев, которые занимаются тем или иным видом спорта, составляет уже 60%.

Росту популярности спортивных занятий помогает и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Его возродили ровно 10 лет назад, а в 2019 году инициатива стала частью федерального проекта «Спорт — норма жизни». За это время к движению ГТО присоединилось более 23 миллионов россиян: самому младшему — шесть лет, а старшему — 101. При этом свыше 14,7 миллиона участников комплекса ГТО испытали свои силы в центрах тестирования по всей стране. Выполнить нормы может любой желающий при наличии справки из медучреждения.

Физкультурный комплекс ГТО включает бег, прыжки, плавание, лыжные гонки и прочие спортивные виды. При успешном выполнении нормативов можно получить либо до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз, либо премию на работе или привилегии по занятиям в фитнес-клубах. А некоторым студентам, имеющим золотой знак отличия ГТО, может быть назначена повышенная стипендия.

К слову, по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» можно ещё и получить налоговый вычет. С 2022 года россиянам предоставили возможность вернуть 13% от стоимости затрат на занятия спортом в тренажёрных залах. При этом сумма максимального возврата ежегодно растёт. Если в 2023-м она составляла 15,6 тыс. рублей за год, то в 2024-м — уже 19,5 тыс. рублей.

О всё возрастающем росте интереса к получению вычета свидетельствует статистика: в этом году число заявлений в Федеральную налоговую службу увеличилось до 307 тыс. — это на 70% выше показателя прошлого года.

Как сообщало ИА Регнум, увеличение числа россиян, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений являются приоритетными задачами федпроекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». С ним в России реализуется большое число важных инициатив — проводятся спортивно-массовые мероприятия, возрожден комплекс ГТО, строятся спортивные площадки и объекты в самых отдалённых уголках страны. Кроме того, особое внимание уделяется повышению квалификации тренеров и педагогов.

С 2025 года направления нацпроекта «Демография» получат развитие в новых нацпроектах «Семья», «Кадры», «Активная и продолжительная жизнь», «Молодёжь и дети», а также в отраслевых госпрограммах.