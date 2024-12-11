Москва, 11 декабря, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Актёр Василий Ливанов был экстренно госпитализирован в Москве. Ему потребовалась срочная операция из-за тромба в руке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

РИА Новости/Григорий Сысоев Актёр Василий Ливанов

Народный артист был госпитализирован 7 декабря. Кровяной сгусток закупорил артерию его руки. В ходе операции врачам удалось извлечь тромб.

Состояние Ливанова врачи оценивают как стабильное.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние его здоровья ухудшилось ещё 29 сентября, и бригада скорой помощи доставила актёра в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Ливанову провели ангиографию и удалили тромб, также во время операции у него произошла остановка сердца.

Позднее, 13 октября, стало известно, что после хирургического вмешательства у народного артиста России загноилась рана, при этом он продолжал находиться в сознании и дышать самостоятельно. 15 октября его выписали из больницы.

В середине ноября актёр вновь попал в реанимацию. Он был доставлен в хирургию из-за желудочно-кишечного кровотечения.