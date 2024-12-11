Москва, 11 декабря, 2024, 10:10 — ИА Регнум. В Москве выявили кол-центры, обманывавшие десятки тысяч граждан из более чем 20 стран. Об этом 11 декабря сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ИА Регнум

Установлено, что сотрудники через созвоны с жертвами похищали деньги, присылаемые для инвестиций в криптовалюту и деятельность торговых площадок. В числе пострадавших несколько десятков тысяч граждан из более 20 стран: Англии, Испании, Германии, Италии, Франции, Японии и других. Причинённый ущерб составил десятки миллионов долларов США.

«Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы (ОПГ), контролировавшей функционирование на территории Москвы трёх офисов кол-центров, структурно входящих в международную сеть мошенников, подконтрольных находящемуся в розыске главарю ОПГ «Химпром» Егору Буркину», — заявили в ЦОС.

По данным МВД России, в кол-центрах были оборудованы порядка 500 рабочих мест. Похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование Вооружённых сил Украины.

В рамках возбуждённого уголовного дела по ч. 4 ст.159 УК РФ заключены под стражу девять подозреваемых в мошенничестве в отношении граждан Сербии. Потерпевшие потеряли порядка 30 млн рублей. Один из организаторов объявлен в международный розыск. Полицейские продолжают устанавливать личности всех соучастников и эпизодов преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря ФСБ пресекла деятельность международной сети кол-центров, которая действовала в интересах экс-министра обороны Грузии Давида Казерашвили. От деятельности преступников пострадали около 100 тыс. человек, которые проживают в более чем 50 странах, а доход от деятельности кол-центров составлял до 1 млн долларов в день.

Директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский 24 ноября назвал самые распространённые в России сценарии мошенничества в 2024 году. По его словам, это взлом аккаунта на «Госуслугах», а также звонки якобы от имени руководителя или от имени ФСБ, МВД и иных силовых ведомств.