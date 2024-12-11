* изическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 декабря, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу, бывшую солистку Мариинского театра Марию Максакову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по обвинению в призывах к деятельности против России. Об этом 11 декабря сообщили в суде.

РИА Новости Мария Максакова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«Суд заочно избрал в отношении Марии Максаковой-Игенбергс меру пресечения в виде заключения под стражу. Она обвиняется по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»)», — привёл слова представителя суда ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября в отношении Максаковой возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Отмечалось, что поводом для этого стало интервью певицы украинскому телеканалу «Сейчас», в котором она призвала россиян помогать украинским формированиям и осудила проведение СВО.

В мае 2023 года Минюст РФ внёс Максакову в реестр иноагентов вместе с блогером Георгием Албуровым (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и другими лицами. По информации ведомства, оперная певица выступала с призывами поставлять оружие Украине, призывала к свержению действующей государственной власти в России и принимала участие в качестве респондента на информационных площадках иностранных структур.

В ноябре 2023 года Пресненский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Максакову за неуказание статуса иностранного агента в постах в соцсетях на сумму 40 тыс. рублей. Отмечалось, что оперная певица опубликовала материалы на сайте видеохостинга YouTube без соответствующей маркировки.