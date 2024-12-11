Москва, 11 декабря, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Сергей Жуков и ООО «Первое музыкальное издательство» обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой в связи с блокировкой показа фильма «Руки Вверх!».

Вадим Тараканов/ТАСС Певец Сергей Жуков

Как отмечают авторы обращения, Андрей Черкасов, возглавляющий компанию «Джем», пытается заблокировать показ фильма на российских стриминговых платформах. Решения о предварительной блокировке контента на «Старте», «Кинопоиске», «Премьере» и «Иви» появились на сайте Мосгорсуда. Как отмечается в обращении, инициатором блокировок стало ООО «Компания Топ7», зарегистрированное на жену Черкасова и работающее в том же помещении, где находится «Джем». Компания требует от платформ выплатить ей крупные денежные суммы в качестве компенсации за нарушение исключительных прав. Так, от «Кинопоиска» ООО «Компания Топ7» потребовало 10 миллионов рублей.

Как пояснил участник группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, Андрей Черкасов много лет пытается оспорить права на творчество коллектива. По его мнению, «Черкасов нашел брешь в законодательстве и поставил ее использование на поток. Ведь он досаждает не только нам, но и многим другим авторам, звукозаписывающим компаниям и пользователям».

«Прямо сейчас в производстве Московского городского и иных судов находится несколько дел, где претензии на творчество группы «Руки Вверх!» предъявляет именно компания «Джем», — сообщила официальный представитель «Первого музыкального издательства», генеральный директор IP Codex Наталья Полианчик. — Так, именно она подавала в МГС иск о блокировке тизера фильма «Руки Вверх!» в сентябре–октябре 2024 года. Ни в одном из этих дел «Издательство Джем» не заявляло, что больше не правообладатель. Заявляя права на творчество Сергея Жукова от лица двух разных организаций, Черкасов противоречит сам себе».

Сам Сергей Жуков подал в Арбитражный суд города Москвы три иска к издательству «Джем» о признании права на произведения, исполнения и фонограммы. Заседания по этим делам назначены на январь 2025 года. В соответствии с принципами добросовестного осуществления гражданских прав и обязанностей ни Черкасов, ни кто-либо другой не имеют права что-либо блокировать до вступления решений по указанным делам в законную силу, считает истец.