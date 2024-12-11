Киев, 11 декабря, 2024, 09:38 — ИА Регнум. На временно оккупированной украинскими формированиями части Запорожской области за сутки прогремело свыше 250 взрывов. Об этом 11 декабря сообщил глава назначенной киевским режимом так называемой областной государственной администрации Иван Фёдоров.

Константин Чалабов/РИА Новости

По его словам, за сутки на временно подконтрольной Киеву части региона было зафиксировано 268 взрывов, из-за чего получили повреждения объекты инфраструктуры.

При этом Фёдоров не уточнил, какие именно инфраструктурные объекты в результате были повреждены.

Минобороны РФ пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно указывали на то, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 декабря в Киевской и Ивано-Франковской областях прогремели взрывы. В тот момент на территории этих регионов была объявлена воздушная тревога.

Ночью 8 декабря воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в Винницкой области. Перед этим тревожные сирены прозвучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на 7 декабря стало известно о нескольких взрывах в городе Конотопе Сумской области. В то время в регионе объявляли воздушную тревогу.