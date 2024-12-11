Дамаск, 11 декабря, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Сулеймана, заявляет издание Alkhali24. При этом какие-либо доказательства не приводятся.

Sally Hayden/Keystone Press Agency/Global Look Press

«С прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что Сулейман Асад, возглавлявший Национальные силы обороны, от [действий] которых страдали сирийские граждане, был убит», — говорится в публикации.

В качестве подтверждения журналисты публикуют видео, которое уже несколько дней распространяется в соцсетях, с якобы кадрами последствий расправы. При этом ряд экспертов и СМИ уже опровергали утверждение, что на кадрах запечатлено тело родственника Асада.

Alkhali24 при этом утверждает, что двоюродного брата бывшего президента казнили в тюрьме.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Министерство иностранных дел России сообщило, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул республику, поручив мирно передать власть. После этого он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Россия несколько лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Российская сторона обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году российский лидер отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Дамаска. Вместе с тем Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

Сейчас армия России сосредоточена на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял глава государства, все они будут выполнены.