Геническ, Херсонская область, 11 декабря, 2024, 09:06 — ИА Регнум. На территории Украины нельзя допустить размещения военного контингента НАТО даже после окончания спецоперации, так как в данном случае противник вновь накопит силы и возобновит конфликт с использованием новых систем вооружений. Об этом 11 декабря заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

Сальдо отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сделает всё, что ему будут диктовать западные страны. Он напомнил, что не так давно Зеленский, являясь прямым сателлитом Вашингтона, называл НАТО будущим и гарантией безопасности для Украины. Однако теперь он изменил свою риторику и говорит о возможности отказаться от вступления в альянс при условии ввода в страну западного контингента войск.

По словам главы региона, для Запада и главы киевского режима может быть поставлена задача по заморозке украинского конфликта с целью снова накопить силы и опять ударить по России.

«Это самый опасный вариант, и поэтому нам его нужно учитывать. Может и такое происходить… [Запад] согласится на то, что всё хорошо. А сами в это время начнут готовить дальнейшее возрождение конфликта, как это уже не раз бывало во многих точках мира», — пояснил Сальдо в беседе с «РИА Новости».

При этом губернатор Херсонской области не исключил, что западные страны под видом перемирия могут попытаться разместить на контролируемой Киевом территории свой миротворческий военный контингент, а в дальнейшем — возобновить конфликт с новой силой и с новым вооружением.

«Украина — это территория, которая находится рядом с Россией и с нашими историческими регионами. И любые войска — это отход от требований России демилитаризации Украины. Не должно там быть никаких войск, никакой оборонной промышленности. Иначе это всё будет снова готовиться к будущему уже новому вторжению Украины на территорию России», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский 9 декабря заявил, что Киев подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до момента, пока Украину не примут в НАТО. По словам главы киевского режима, он с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом, будучи в Париже, обсуждал в том числе возможную заморозку конфликта.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 26 ноября заявил, что Россия категорически отвергает замораживание украинского конфликта. Он подчеркнул, что российской стороне необходимо установление твёрдого и долгосрочного мира в ситуации вокруг Украины.