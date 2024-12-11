Группировка ВСУ южнее Курахово в ДНР попала в оперативное окружение
Донецк, 11 декабря, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Группировка украинских формирований южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась в оперативном окружении. Об этом 11 декабря заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский «опорник», тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении», — процитировало его слова «РИА Новости».
Рогов уточнил, что в результате пути для отхода украинских войск находятся под огневым контролем армии России, добавив, что судьба гарнизона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Анновке незавидна, так как им придётся либо сдаться в плен, либо они будут уничтожены.
Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Рогов рассказал, что в Курахово началось неорганизованное бегство частей украинских войск. При этом он уточнил, что в городе всё ещё сохраняется организованное сопротивление подразделений ВСУ.
Ранее в этот же день в российских силовых структурах также рассказали, что украинская армия пытается массово выводить остатки своей группировки из Курахово в ДНР. Уточнялось, что в городе остаются очаги сопротивления, в частности, возле Кураховской ТЭС.
Украинское издание «Страна. ua» 6 декабря сообщило, что военные ВСУ в сёлах Анновка и Весёлый Гай южнее Курахово фактически попали в окружение. По словам авторов публикации, это произошло после прорыва российских войск к населённому пункту Успеновка.