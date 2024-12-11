Донецк, 11 декабря, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Группировка украинских формирований южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР) оказалась в оперативном окружении. Об этом 11 декабря заявил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Наша армия расширила зону контроля на севере от Успеновки, взяв крупный вражеский «опорник», тем самым группировка ВСУ, которая находится в селе Анновка и прикрывала южный пригород Курахова, оказалась, по сути, в оперативном окружении», — процитировало его слова «РИА Новости».

Рогов уточнил, что в результате пути для отхода украинских войск находятся под огневым контролем армии России, добавив, что судьба гарнизона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Анновке незавидна, так как им придётся либо сдаться в плен, либо они будут уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря Рогов рассказал, что в Курахово началось неорганизованное бегство частей украинских войск. При этом он уточнил, что в городе всё ещё сохраняется организованное сопротивление подразделений ВСУ.

Ранее в этот же день в российских силовых структурах также рассказали, что украинская армия пытается массово выводить остатки своей группировки из Курахово в ДНР. Уточнялось, что в городе остаются очаги сопротивления, в частности, возле Кураховской ТЭС.

Украинское издание «Страна. ua» 6 декабря сообщило, что военные ВСУ в сёлах Анновка и Весёлый Гай южнее Курахово фактически попали в окружение. По словам авторов публикации, это произошло после прорыва российских войск к населённому пункту Успеновка.