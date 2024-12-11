Москва, 11 декабря, 2024, 07:56 — ИА Регнум. В ночь на 11 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России перехватили и сбили 14 беспилотных летательных аппаратов украинской армии в небе над Брянской областью. Об этом 11 декабря сообщило Министерство обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что российские военные ночью успешно пресекли попытку Киева совершить теракты с использованием дронов самолётного типа по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что из-за атаки украинского дрона произошло возгорание на производственном объекте. По его словам, сотрудники МЧС РФ потушили вспыхнувший пожар.

Перед этим Богомаз сообщил о 10 украинских беспилотниках, сбитых над Брянской областью. По его словам, в результате попытки террористической атаки никто не пострадал.

В ночь на 9 декабря дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили 13 беспилотников ВСУ над тремя регионами России. Восемь из них было сбито над территорией Белгородской области, три дрона в Ростовской и ещё два — в Астраханской области.