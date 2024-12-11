Москва, 11 декабря, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Порядка 400 тысяч россиян приняли участие в голосовании по дизайну новой банкноты в 1000 рублей, которое продлится до 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка РФ.

Денис Гуков/РИА Новости

«В настоящее время в голосовании приняли участие около 400 тысяч человек», — уточняется в сообщении.

Из общего списка символов, за которые предлагается голосовать на сайте Банка РФ, в данный момент в лидеры выбился скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», далее идёт памятник Салавату Юлаеву в Уфе. На третьем месте — Дворец земледельцев в городе Казани.

В Центробанке отметили, что в данный момент сложно определить точное количество символов на банкноте.

Владимир Смирнов/ТАСС Скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор»

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря зампред Центробанка РФ Сергей Белов заявил, что выпуск купюры номиналом 1000 рублей в новом дизайне запланирован в конце 2025 года. Он напомнил, что россияне до 12 декабря текущего года выберут объекты Приволжского федерального округа, которому посвящена банкнота. После этого начнётся работа по изготовлению банкноты. На первом этапе разработки купюры готовится концептуальный дизайн, затем эскизный проект, следом идёт подготовка к производству, изготовление печатного проекта и печать тиража, заключил Белов.

28 октября глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов заявил, что символом новой тысячерублёвой купюры может стать Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, на территории которого рядом расположены Соборная мечеть и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это подчеркнёт ценность уважения между представителями разных культур и религий в России, уверен муфтий.

Согласно новой концепции Банка России, на лицевой стороне обновлённых купюр от 10 до 5000 рублей будут представлены объекты и памятники центра федерального округа, а на оборотной — достопримечательности региона.