Сеул, 11 декабря, 2024, 06:54 — ИА Регнум. Генеральный комиссар Национального агентства полиции Чо Чжи Хо и глава полиции Сеула Ким Бон Сика арестованы в связи с расследованием событий военного положения 3–4 декабря. Об этом 11 декабря сообщает агентство Yonhap.

Lee Jin-man/AP/TASS

Начальников полиции подозревают в мятеже с целью свержения конституционного строя. По данным полиции, Чо Чжи Хо и Ким Бон Сик дали указания оцепить Национальное собрание, чтобы депутаты не смогли проголосовать за отмену военного положения. По конституции Южной Кореи, президент имеет право объявить военное положение, а у парламента есть право его отменить большинством голосов. Кроме того, генеральный комиссар подозревается в отправке полицейских в здание избирательной комиссии.

Чо Чжи Хо и Ким Бон Сику запретили выезд из страны, как и президенту Юн Сок Ёлю, который тоже подозревается в организации мятежа. У экс-министра обороны Ким Ён Хёна также статус подозреваемого в мятеже и в сговоре с президентом страны для организации беспорядков, «подрывающих конституцию». Организаторам попытки переворота может грозить смертная казнь либо пожизненное заключение.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министерство юстиции Южной Кореи сообщило о запрете на выезд за границу президенту страны Юн Сок Ёлю. Он проходит подозреваемым по делу о мятеже, госизмене и превышении полномочий. Причиной стало его решение ввести военное положение в стране, которое отменили через шесть часов. По мнению оппозиции, президент нарушил конституцию страны, так как для ввода военного положения не было оснований.

Сам глава государства уже принёс извинения за свои действия. Также он пообещал не совершать подобного впредь и не пытаться избежать ответственности.