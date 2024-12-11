В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Таганрог 11 декабря повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил, что по предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений ещё уточняеится. Таким известием ознаменован новый, 1021-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами

О том, что ВСУ разрешили наносить удары по территории России американскими баллистическими ракетами ATACMS, заявлял 26 ноября пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Возгорание производственного объекта в результате атаки вражеского беспилотника случилось в Брянске, но благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России возгорание было ликвидировано, сообщил брянский губернатор Александр Богомаз. Ранее он информировал, что ночью 11 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над регионом 10 украинских БПЛА.

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