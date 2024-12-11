Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Администрация избранного президента США Дональда Трампа навряд ли продолжит оказывать финансовую помощь киевскому режиму в том же объёме, в котором на данный момент поступает от администрации американского лидера Джо Байдена. Об этом говорится в статье газеты The New York Times (NYT).

ИА Регнум

«Господин Трамп и республиканцы в Конгрессе вряд ли продолжат оказывать Украине ту же экономическую и военную поддержку, которую страна получила от демократов и администрации Байдена. Но конфликт продолжается, и Украина в значительной степени опирается на международную помощь, чтобы удержать свою экономику на плаву», — говорится в публикации.

В статье также говорится, что одобренный 10 декабря кредит Украине на сумму в $20 млрд стал политическим достижением для администрации Байдена и главы минюста США Джанет Йеллен. Отмечается, что предоставление Украине кредита стало возможно после месяцев обсуждений на фоне того, как в США «ослабевает аппетит» к предоставлению киевскому режиму большего количества денег.

Как передавало ИА Регнум, минфин США сообщил о выделили Украине займа на $20 млрд в рамках общего кредита «Большой семёрки» (G7) на сумму $50 млрд за счёт доходов от замороженных российских активов.

4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал скорую передачу Украине $50 млрд из замороженных западными странами активов России. По его словам, у Украины должны быть деньги и иные ресурсы, необходимые для ведения военного конфликта и поддержки экономики. Речь идёт в том числе о поставках боеприпасов и бронетехники, добавил он.

5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в ответ на действия западных стран использует доходы от активов этих государств, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.