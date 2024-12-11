Дамаск, 11 декабря, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Дефицит продовольствия и связанный с ним резкий скачок цен на продукты наблюдается в крупных городах Сирии. Об этом 10 декабря сообщается в сводке Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уточняется, что в городах Дейр-эз-Зор, Дамаск, Хама и других наблюдается дефицит продовольствия. В Идлибе и Алеппо цены на хлеб с 27 ноября по 9 декабря выросли на 900%. Кроме того, возникли трудности с доставкой помощи из-за разрушения транспортных путей. Зафиксированы случаи разграбления гражданских объектов, в том числе складов с гуманитарной помощью.

Также отмечается, что медицинские учреждения в Сирии перегружены, а крупные больницы работают с ограниченными возможностями из-за нехватки персонала, лекарств и расходных материалов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сирии прекратилось действие товарных карточек, по которым жители могли купить продукты и топливо по низким ценам. Теперь товары можно купить только на рынке, где они стоят дороже. Жительница Латакии рассказала, что люди, чтобы прокормиться, распродают доллары и золото из запасов.

9 декабря сирийская вооружённая оппозиция полностью взяла под контроль провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Отмечалось, что вооружённые силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на базы, которые продолжают функционировать в штатном режиме.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

Вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Состав временного правительства полностью сформирован в Сирии 10 декабря. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир. Он пояснил, что главными задачами переходного правительства Сирии станут предотвращение распада государства, обеспечение безопасности и стабильности государственных институтов до формирования нового, постоянного кабинета министров.