Вашингтон, 11 декабря, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал 10 декабря картинку-мем, разоблачающую и высмеивающую коррупционную схему финансирования Киева действующим главой государства Джозефом Байденом и его семьёй, в своей соцсети Truth Social.

ИА Регнум Джо и Хантер байден

На картинке изображён Байден, он стоит с маркером в руке перед доской для записей, на которой указаны этапы коррупционной схемы, озаглавленной «байденомика». Внизу подпись к картинке, гласящая: «Как работает байденомика».

Схема «байденомики» состоит из пяти пунктов и в ней участвуют и американцы как налогоплательщики, и Украина как посредник, и семья Байдена как главный выгодополучатель.

«1. Вы (американцы. — Прим. ред.) платите налоги. 2. Я (Байден — Прим. ред.) отправляю их на Украину. 3. Они (Украина. — прим. ред.) возвращают их Хантеру (сыну Байдена — Прим. ред.). 5. Я помилую Хантера», — написано на доске.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил политолог Владимир Корнилов, действующий президент США Байден, по сути, подтвердил факт участия сына Хантера Байдена в коррупционной схеме, объявив о помиловании сына, которое распространяется на все совершённые им преступления с 1 января 2014 года. Период, подпадающий под помилование, выбран не случайно с января 2014 года, а не с 2013 года или ещё раньше. Именно с того года, по словам политолога, Байдены и занялись откровенно коррупционной схемой на Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение Байдена помиловать собственного сына Хантера злоупотреблением и нарушением норм правосудия.