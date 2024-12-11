Анкара, 11 декабря, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Украинский конфликт имеет шансы расшириться вплоть до применения ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

gazetemanifesto.com Хакан Фидан

«Мы видим вероятность того, что военный конфликт расширится географически и перерастёт в гораздо более опасное измерение, может дойти до использования ядерного оружия. В своих прошлых выступлениях я не раз говорил об этих рисках», — заявил Фидан.

Он добавил, что Турция в 2025 году будет прилагать усилия для проведения скорейших переговоров по Украине. Вместе с этим министр отметил, что военная поддержка Украине со стороны Запада, а также нападение ВСУ на российскую территорию привело к большей напряжённости в регионе.

Как передавало ИА Регнум, новый виток эскалации произошёл после того, как 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на свои источники написала, что президент США Джо Байден впервые разрешил применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию доктрины «Основы госполитики в области ядерного сдерживания». Теперь агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны будут считать их совместным нападением на РФ, следует из документа.

Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области.

21 ноября Путин заявил о применении ракетной системы средней дальности «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске в ответ на действия Запада. Президент сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд.

Он добавил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с. При этом температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. По словам Путина, всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль.