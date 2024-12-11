Дамаск, 11 декабря, 2024, 03:49 — ИА Регнум. Отряды сирийской вооружённой оппозиции взяли под полный контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом 11 декабря сообщает сирийская газета Al Watan.

Mirvkartinkah.ru Сирийский город Дейр-эз-Зор

«Главное командование: наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», — уточняется в сообщении.

Дейр-эз-Зор является важным транспортным узлом на северо-востоке Сирии и крупнейшим городом в этой части страны. Командование так называемого «Военного совета Дейр-эз-Зор» присоединилось к вооружённым силам оппозиции 10 декабря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вооружённая сирийская оппозиция поручила вывести свои силы из занятых городов, чтобы туда смогли зайти подразделения внутренней безопасности и полиция.

Состав временного правительства полностью сформирован в Сирии 10 декабря. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир. Он пояснил, что главными задачами переходного правительства Сирии станут предотвращение распада государства, обеспечение безопасности и стабильности государственных институтов до формирования нового, постоянного кабинета министров.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище из гуманитарных соображений.

В этот же день источник в Кремле рассказал, что сирийская вооружённая оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз на территории Сирии. Он уточнил, что российская сторона всегда призывала к поискам политического решения кризиса в Сирии, исходя из потребности возобновить диалог сторон под эгидой ООН.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря заявил, что сохранение военного присутствия России в Сирии является предметом для обсуждения с будущими властями этой страны. Представитель Кремля уточнил, что РФ делает всё возможное, чтобы выйти на контакт с теми, кто может отвечать за обеспечение безопасности, а российские военные принимают все необходимые меры предосторожности.