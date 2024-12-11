Москва, 11 декабря, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Роспотребнадзор после мониторинга информации о продажи «аромаингаляторов для носа» принимает оперативные меры по приостановлению реализации такой продукции. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором проведен мониторинг информации о реализуемых на маркетплейсах в сети Интернет «аромаингаляторах для носа». По общим сведениям, размещенным на страницах товара, установлено, что данная продукция зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» <…>, не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций, либо информация о сопроводительных документах отсутствует», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, при анализе деклараций в одной из деклараций работники Роспотребнадзора выявили ссылку на протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», однако достоверность исследований в конечном итоге не подтвердилась.

Отмечается, что Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции. Данный вопрос находится на контроле ведомства.

Днём ранее маркетплейсы Wildberries и Ozon приняли решение приостановить продажи ингаляторов, пользующихся популярностью у детей и подростков.

Психолог Лариса Овчаренко в комментарии ИА Регнум назвала ингаляторы очередным объектом зависимого поведения. По её мнению, современные подростки чрезмерно увлечены модными трендами и массово стремятся стать частью любого явления или увлечения, находящегося на пике популярности в их среде. Она отметила, что глобально это связано с желанием стать частью мира взрослых. Раньше для этого курили сигареты, пили алкоголь и употребляли бранные слова, теперь в моде ингаляторы. Она предположила, что через некоторое время дети забудут про аромаингаляторы, найдя для себя новый «тренд».

6 декабря появилась информация о возможном снятии с продажи ароматических ингаляторов. Депутаты Госдумы обратились в Роспотребнадзор. Эксперты проверят состав аромаингаляторов на наличие запрещённых или ограниченных к обороту веществ.