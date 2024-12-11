Берлин, 11 декабря, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Обыски в офисах немецкого производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas провела полиция в нескольких городах Германии в рамках налогового расследования. Об этом 10 декабря сообщает агентство Bloomberg.

(сс) Marcos Andre Adidas

Уточняется, что обыски прошли в рамках расследования касательно таможенных и налоговых правил в отношении товаров, импортируемых в Германию. Расследование охватило пятилетний период, с 2019 года.

Обыски прошли в городе Херцогенаурах и в ряде других офисов. Как пояснил в заявлении представитель компании, Adidas поддерживает связь с таможенной службой на протяжении всего периода расследования. Подчёркивается, что компания «не ожидает каких-либо значительных финансовых последствий» в свете расследования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мадридский «Реал» удалил нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, который, согласно сообщениям шведских СМИ, проходит подозреваемым по делу об изнасиловании, с рекламного плаката в рамках совместной акции с компанией Adidas.