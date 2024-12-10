Енакиево, ДНР, 11 декабря, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Жителей окраин Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) перевозят в безопасное место из-за атак украинских военных дальнобойным оружием. Об этом 9 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел ВСУ

«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — написал Пушилин в Telegram-канале.

По его данным, ВСУ совершили шесть вооружённых атак по республике с помощью высокоточного дальнобойного вооружения, ствольной артиллерии калибром 155 мм, а также ударных беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, новые регионы России ежедневно подвергаются атакам со стороны киевского режима. Так, 8 декабря при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке пострадали четыре человека. По словам мэра города Ивана Приходько, водитель доставил пострадавших в больницу. Мэр также опубликовал фотографии с последствиями удара украинского БПЛА по автобусу в Никитском районе. В транспортном средстве выбило стёкла, в салоне видны следы крови.

В больнице 23 ноября скончался подросток, пострадавший в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ. Он получил ранения 19 ноября в ходе атаки украинской армии на Никитовский район города.