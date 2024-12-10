Жителей Енакиево в ДНР начали эвакуировать из-за атак ВСУ
Жителей Енакиево в ДНР начали эвакуировать из-за атак ВСУ дальнобойным оружием
Енакиево, ДНР, 11 декабря, 2024, 02:35 — ИА Регнум. Жителей окраин Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР) перевозят в безопасное место из-за атак украинских военных дальнобойным оружием. Об этом 9 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Дальнобойным высокоточным вооружением враг атаковал окраины Енакиево, для обеспечения безопасности властями города объявлена эвакуация гражданского населения из зоны, прилегающей к месту атаки», — написал Пушилин в Telegram-канале.
По его данным, ВСУ совершили шесть вооружённых атак по республике с помощью высокоточного дальнобойного вооружения, ствольной артиллерии калибром 155 мм, а также ударных беспилотников.
Как передавало ИА Регнум, новые регионы России ежедневно подвергаются атакам со стороны киевского режима. Так, 8 декабря при атаке дрона ВСУ на автобус в Горловке пострадали четыре человека. По словам мэра города Ивана Приходько, водитель доставил пострадавших в больницу. Мэр также опубликовал фотографии с последствиями удара украинского БПЛА по автобусу в Никитском районе. В транспортном средстве выбило стёкла, в салоне видны следы крови.
В больнице 23 ноября скончался подросток, пострадавший в Горловке при сбросе боеприпаса с беспилотника ВСУ. Он получил ранения 19 ноября в ходе атаки украинской армии на Никитовский район города.