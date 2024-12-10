Дамаск, 11 декабря, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Новое правительство Сирии должно выступить против агрессивных действий Израиля в отношении Дамаска. Об этом 10 декабря сообщается в заявлении в Telegram-канале ливанского движения «Хезболла».

ИА Регнум Израиль в Сирии

Отмечается, что оккупация израильской стороной сирийской территории и уничтожение её военного потенциала являются опасной агрессией, которую движение решительно осуждает.

«Мы надеемся, что Сирия на основании решения её народа возродится и отвергнет израильскую оккупацию, предотвратив внешнее вмешательство в ее дела», — указано в заявлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильская авиация за последние 48 часов уничтожили большую часть стратегических вооружений Сирии. ВВС Израиля нанесли более 350 авиаударов по военным объектам ВС Сирии, в результате чего был поражен широкий спектр целей, включая зенитные батареи, аэродромы ВВС Сирии и десятки объектов по производству оружия в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Латакии и Пальмире.

10 декабря Al Arabiya проинформировал, что ЦАХАЛ нанесла удар по сирийским авиабазам и уничтожила множество вертолётов и истребителей. Кроме того, она нанесла удар по инфраструктуре этих баз.

9 декабря израильская армия нанесла удары по объектам сирийской армии в Дамаске и Латакии. Под удары попали центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при этом заявил, что спорные территории Голанских высот навсегда останутся под контролем Тель-Авива. По его словам, израильские власти «меняют облик» Ближнего Востока и хотят видеть другую Сирию, с которой смогут жить в мире.