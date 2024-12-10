Флорида, США, 11 декабря, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп не поднимает вопрос об урегулировании конфликта на Украине, так как не уполномочен на это до инаугурации 20 января 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с американским политиком во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это не были переговоры, потому что президент Трамп ещё не вступил в должность, когда вступит, будут переговоры, пока просто беседа… Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США», — заявил Орбан.

Премьер Венгрии выразил уверенность, что Трамп после вступления в должность 20 января приступит к разрешению украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Орбан во время своей встречи 9 декабря с Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде обсуждал военный конфликт на Украине. По его словам, встреча венгерского премьера и Трампа продолжилась около трёх часов.

Орбан сообщил, что при встрече с Трампом также присутствовал предприниматель Илон Маск, который может войти в администрацию. Орбан прикрепил к публикации в соцсетях фотографию с Трампом в его флоридском поместье, на снимке сделана надпись: «Америка. Будущее наступило».

Трамп 8 декабря заявил, что Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мира с Россией. Республиканец добавил, что занимается вырабатыванием концепции по урегулированию украинского кризиса.

В ноябре 2022 года глава киевского режима подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к ведению диалога, однако Киев это официально запретил.