Вашингтон, 11 декабря, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Компании или частные лица, вложившие $1 млрд и более в экономику США, получат ускоренные разрешения и лицензии, в том числе экологические. Об этом сообщил 10 декабря избранный президент США Дональд Трамп в своем заявлении на платформе Truth Social.

ИА REGNUM Дональд Трамп

«Любой человек или компания, инвестирующие $1 млрд и более в Соединенные Штаты Америки, получат полностью ускоренные разрешения и лицензии, включая, все экологические одобрения, но не ограничиваясь ими», — написал Трамп.

Инициатива направлена на привлечение крупных инвестиций и ускорение реализации масштабных проектов на территории США. Как отмечает Reuters, переходная команда Трампа уже работает над пакетом мер по ускорению получения разрешений на экспорт для проектов по сжиженному природному газу и добыче нефти на федеральных землях и у побережья США.

При этом отмечается, что неизвестно, каким образом Трамп планирует обойти независимые комиссии, которые часто требуют проведения дополнительных экологических экспертиз для проектов по производству СПГ.

При этом американский предприниматель Илон Маск уже поддержал инициативу Трампа, назвав её «потрясающей» в комментарии у себя на странице в соцсети X.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал глава Роснефти Игорь Сечин, программа Трампа предполагает вполне адекватные меры для поддержки американской экономики. Сечин предположил, что в целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики.