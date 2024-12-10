Дамаск, 11 декабря, 2024, 01:41 — ИА Регнум. В Сирии будет сформирован конституционный комитет для внесения поправок. Об этом заявил представитель политического управления вооружённой оппозиции в интервью Al Jazeera.

ИА Регнум

«Будет сформирован конституционный комитет для рассмотрения принятой ранее конституции и внесения в неё поправок», — заявил представитель оппозиции.

По его словам, новая власть Сирии будет основана «на справедливости и законе». При этом он отметил, что новое руководство страны не допустит выхода части территории из-под контроля Дамаска.

Как передавало ИА Регнум, состав временного правительства полностью сформирован в Сирии 10 декабря. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир. Он пояснил, что главными задачами переходного правительства Сирии станут предотвращение распада государства, обеспечение безопасности и стабильности государственных институтов до формирования нового, постоянного кабинета министров.

Премьер-министр выразил надежду на помощь министров прежнего правительства, отметив, что перед ними стоит много вызовов.

Глава сформированного в Идлибе вооружённой оппозицией «правительства спасения» Сирии Мухаммед аль-Башир объявил о своём назначении главой временного правительства страны.

9 декабря телеканал Al Jazeera сообщил, что сирийская оппозиция планирует избрать аль-Башира премьер-министром переходного периода.

8 декабря МИД России сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.