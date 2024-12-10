Вашингтон, 11 декабря, 2024, 00:58 — ИА Регнум. Контракт более, чем на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Украины одобрил Госдепартамент США. Об этом 10 декабря сообщили в агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

ИА Регнум F-16, Украина

«Госдеп одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования на 266,4 млн долларов», — уточняется в сообщении американского военного ведомства.

В Госдепе отметили, что в результате продажи повысится безопасность страны-партнёра, что в свою очередь будет «способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США».

В контракте речь идёт об оборудовании, запчастях и техподдержке. Услуги предоставит расположенная в Бельгии компания Sabena, а также Lockheed Martin Aeronautics из штата Техас и Pratt and Whitney из Коннектикута.

Уточняется, что администрация Белого дома сообщила Конгрессу США о принятых решениях. Конгрессмены в течение 30 дней рассмотрят и вынесут решение по потенциальной сделке с украинскими партнёрами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов, новая партия истребителей F-16, которые Украине поставила Дания, будут потеряны Киевом пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России.

В марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставки F-16 Киеву не поменяют ситуацию в зоне спецоперации, их будут уничтожать, как и другую западную технику на Украине. Глава государства подчёркивал, что американские истребители будут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов в третьих странах.