Москва, 11 декабря, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Москва готова к возможным новым обменным процессам с Вашингтоном после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью NBC News.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

По словам Рябкова, РФ «определённо будет готова рассмотреть» возможный обмен. При этом он отметил, что такие сделки способствуют улучшению отношений двух стран.

Однако он добавил, что не желает «ничего предвосхищать», отметив, что новый обмен стал бы полезным шагом вперёд для администрации Трампа

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Анкары 1 августа состоялся исторический обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись 10 человек. По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, пообещав представить их к госнаградам.

В ходе обмена Россия передала Западу осужденных за шпионаж граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, получившую срок за фейки против российской армии Алсу Курмашеву, обвинённого в госизмене обладателя грин-карты США Владимира Кара-Мурзу (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом).

Также были выданы граждане Германии Рико Кригер (приговорённый к смертной казни в Белоруссии), Герман Мойжес, Кевин Лик (госизмена, имели второе российское гражданство) и Дитер Воронин.

Кроме того, на Запад отправили россиян — Илью Яшина (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), Александру Скочиленко, Олега Орлова (физическое лицо, признанное в РФ иноагентом), Андрея Пивоварова (руководство нежелательной организацией), Ксению Фадееву, Вадима Останина и Лилию Чанышеву (организация экстремистского сообщества).

В Россию в обмен вернули Вадима Красикова (сидевшего за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артёма и Анну Дульцевых, их двоих детей, Михаила Макушина, Павла Рубцова (обвинённых в шпионаже), Романа Селезнёва и Владислава Клюшина (кибершпионаж), а также Вадима Конощенка (контрабанда).

Посредником в обмене заключёнными выступила Анкара.