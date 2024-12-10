Москва, 10 декабря, 2024, 23:46 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по просвещению 10 декабря рекомендовал ко второму чтению проект закона о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. Об этом говорится в решении комитета нижней палаты Федерального собрания.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона № 778 084-8 «О внесении изменений в статьи 67 и 78 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», — сказано в решении.

Законопроект предполагается рассмотреть во втором чтении в среду, 11 декабря.

Как передавало ИА Регнум, правительство России 9 декабря поддержало с замечаниями законопроект, запрещающий принимать в школы не знающих русский язык детей мигрантов. Отмечалось, что документ нужно привести в соответствие с положениями международных договоров РФ, в частности, с соглашением стран СНГ о сотрудничестве в области образования.

Позднее в этот же день президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с миграцией в РФ должна быть комфортной для россиян. Путин уточнил, что мигранты должны знать язык страны, в которой они намерены жить, работать и пользоваться социальными гарантиями.