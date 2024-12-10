Пекин, 10 декабря, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев прибыл 10 декабря в Пекин с двухдневным рабочим визитом.

Екатерина Штукина/РИА Новости

В Китае у Медведева запланированы встречи с высшим политическим руководством страны, сообщает ТАСС. С кем планирует встретиться Медведев и какие вопросы будут обсуждаться во время встреч, не уточняется. Эксперты предполагают обсуждение широкого спектра вопросов международной повестки, в том числе военно-политическую ситуацию в разных регионах, а также перспективы межпартийного взаимодействия.

Кроме того, в ходе визита Медведев планирует посетить Музей истории Коммунистической партии Китая и возложит венок к Памятнику народным героям. Также ожидается, что под конец визита Медведев проведёт брифинг для сопровождающих его журналистов, где расскажет об основных результатах визита.

Ранее ИА Регнум сообщало, что зампред Совбеза посещал Пекин в 2022 году и провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой, как сообщили в секретариате Медведева, передал ему «послание» от президента России, где говорилось о беспрецедентном уровне диалога Москвы и Пекина. По словам политика, они обсудили в Пекине международные вопросы, включая конфликт на Украине. Медведев назвал партнёрство России и КНР образцом конструктивной работы, доверительного и честного взаимодействия.