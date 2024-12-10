Москва, 10 декабря, 2024, 23:36 — ИА Регнум. В Москве 9 декабря на площадке Кластера «Ломоносов» состоялся финал XII сезона Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата CASE-IN, который проходит при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом ИА Регнум рассказали в пресс-службе общественной организации.

Пресс-служба Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Так, в рамках обсуждений эксперты ведущих отраслей России рассмотрели 63 перспективных решения по внедрению принципов бережливого производства в ключевых направлениях промышленного комплекса России в исполнении школьников, студентов и молодых специалистов. 15 команд победителей и призеров финала получили заслуженные награды — дополнительные баллы ЕГЭ, оплачиваемые стажировки и возможности карьерного повышения, а также смогли освоить ценные профессиональные компетенции и обменялись опытом со сверстниками со всей России.

Как отметил основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата CASE-IN Артём Королёв, проект уже 12 лет объединяет активно развивающихся и находящихся в постоянном поиске новых возможностей участников, которые выбирают свою профессию и готовы строить карьеру в крупнейших отраслевых компаниях.

«За это время 204 студенческие команды стали победителями и призерами чемпионата, получили заслуженные призы и перспективы для развития: привилегии при поступлении в магистратуру и аспирантуру 30 вузов и оплачиваемые стажировки в компаниях с возможностью трудоустройства. 7900 участников по итогам чемпионата вышли на работу в ключевых отраслях экономики», — подчеркнул Королёв.

Вместе с этим на Осеннем кубке участники Школьной и Студенческой лиг, а также Лиги молодых специалистов и Лиги рабочих специальностей решали кейсы по главной теме ХII сезона чемпионата CASE-IN — «Бережливое производство». Задания для конкурсантов подготовлены компаниями — партнерами чемпионата с учетом реальных производственных ситуаций.

В финал выбились 63 молодежные команды, перед экспертным сообществом со своими идеями выступили 252 будущих и действующих инженера, рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

«Я здесь впервые, но уже ощутил невероятную дружескую атмосферу. Осенний кубок, объединивший в этом году 4500 талантливых молодых людей, традиционно завершает каждый сезон CASE-IN. В 2024 году проявить свои лучшие качества и приобрести профессиональные навыки в чемпионате смогли почти 12 тысяч человек. Путевки в финал получили 63 молодежные команды, перед экспертным сообществом со своими идеями выступили 252 будущих и действующих инженера, — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов. — Сегодня эксперты чемпионата увидели десятки смелых инновационных решений. Уверен, что многие из них ждёт практическая реализация при внедрении технологий бережливого производства на российских предприятиях», — отметил Гурьянов.

В это же время 22 команды встретились в финале самой массовой лиги, Студенческой. Заместитель директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Александр Ведехин высоко оценил усилия участников и организаторов CASE-IN:

«Мы трудимся над тем, чтобы вы не только могли получить высшее и среднее специальное образование, но и чтобы у вас были возможности развивать и совершенствовать свои профессиональные навыки, — подчеркнул Александр Ведехин, — Чтобы те, кто только определяется с выбором будущей специальности, могли точнее выбрать дело по душе; чтобы студенты могли занять ведущие рабочие места, и я уверен, что многие из вас станут выдающимися технологическими предпринимателями. А те, кто сейчас учится на выпускных курсах или уже является молодыми специалистами, могли развивать свои профессиональные навыки, двигаться быстрее по карьерной лестнице и воплощать свои профессиональные умения, которые вы получили в том числе благодаря чемпионату CASE-IN», — подчеркнул Ведехин.

В свою очередь ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев отметил роль многолетнего сотрудничества университета и чемпионата в подготовке молодого поколения инженеров.

Пресс-служба Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Так, 12 лучших команд общеотраслевого направления Студенческой лиги по заданию АЛРОСА разработали логистическую модель поставки топлива компании на основе методов оптимизации и инструментов бережливого производства, обеспечивающую достижение равновесной цены и экономическую эффективность в горизонте планирования до 2029 года.

Кроме этого, 16 команд из 8 регионов стали финалистами Школьной лиги CASE-IN. Самые юные участники финала не затерялись на фоне своих старших товарищей, спроектировав по заданию компании — партнера лиги ОЭЗ «Алабуга» — производство печатных плат.

Приветствие финалистам направил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

«Отмечу достижения юных талантов — школьников, которые продемонстрировали не только свои знания и навыки, но и изобретательность и стремление к инновациям. Пусть идеи и проекты станут основой для будущих инноваций и прогресса в нашей стране!» — отметил министр.

Победителем Школьной лиги была признана команда «Кузбасс Энерджи» Центра детского научного и инженерно-технического творчества Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева «УникУм» (г. Кемерово). Второе место заняла команда innovators из «УникУма», а бронзовыми призерами стали ребята из команды «Олимпия» московской школы № 1317.

Гостями финала в этому году стали студенты девяти колледжей и техникумов — участники Лиги рабочих специальностей, реализующейся с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов на развитие в области науки, образования и просвещения. Определившись с направлением, 10 молодежных команд подготовили техническое устройство, модель или прототип с применением цифровых или аналоговых микроэлектронных компонентов или без таковых.

Помимо этого, в финале участники направления «Промышленность» презентовали задание по решению актуальных задач промышленного комплекса РФ в перспективе до 2035 года. Первое место заняла команда «Сема» (Многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета). Серебряный призер — «Искра» (Иркутский энергетический колледж), на третьем месте — «Научный комитет по химии» (Томский промышленно-гуманитарный колледж).

Вместе с этим участники направления «Беспилотные летательные аппараты и/или автономные мобильные системы наблюдения» создали прототип для формирования в течение ближайших пяти лет в России нового направления, связанного с созданием и использованием гражданских беспилотных и автономных технологий. Первой стала команда Тюменского индустриального университета «РГБ Ш». Второе место занял Волжский политехнический техникум и его команда Firefly. Бронзовыми призерами стали «Горные кодеры» из Кемеровского горнотехнического техникума имени В. Г. Кожевина.

В свою очередь в Лиге молодых специалистов 15 команд — финалистов, которые накопили опыт в отраслевых компаниях. Так, финалисты сумели выполнить задание, связанное с внедрением философии и принципов «бережливого» производства и их результативным применением в контексте устойчивого развития.

Завершился финал осеннего кубка чествованием победителей и призеров с участием представителей профильных министерств и ведомств России.

Пресс-служба Международного инженерного чемпионата CASE-IN

XIII сезон Международного инженерного чемпионата CASE-IN стартует 1 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля победители конкурса «Лидеры России» всех сезонов вместе с семьями провели встречу в Центре знаний «Машук» Российского общества «Знание» в Пятигорске. Слёт посвятили традиционным и семейным ценностям. К участию во встрече пригласили и партнёров клуба, в том числе Всероссийское движение «Вдохновители». В ходе мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве. Основатель движения «Вдохновители» Михаил Палей подчеркнул важность этого соглашения.

Организацию «Россия — страна возможностей» создали по инициативе президента Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. За 5 лет работы участниками её проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами — более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.