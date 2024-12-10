Москва, 10 декабря, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Более 207 тысяч человек посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы» в 2024 году, из них 2 000 семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе проекта.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Первый в мире иммерсивный передвижной музей только за 230 дней работы побывал в 107 городах России и Белоруссии. Всего за пять лет работы музея его посетили более 1,1 млн человек. «Поезд Победы» совершил 401 остановку на своем пути в 204 тыс. километров, он несколько раз пересёк Россию от Крыма до Владивостока, побывал и в самой северной точке, где заканчиваются железные дороги — в городе Лабытнанги, и в самой южной — городе Дербенте. Поезд-музей пересёк Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, побывал в Тынде и на конечной станции Амуро-Якутской магистрали — Нижний Бестях, Республика Саха (Якутия).

«Эта экспозиция наглядно показывает, чем миру грозят фашизм и нацизм. И почему наша задача сейчас — всеми способами предотвратить их распространение и устранить эти античеловеческие идеологии на корню», — отметил Герой России, член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов. Он добавил, что в 2025 году, в год 80-летия Великой Победы, планируется активно продолжать работу и приглашать ещё больше семей, в том числе участников СВО.

Как рассказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, «Поезд Победы» посещают школьники, студенты, воспитанники патриотических организаций, семьи участников СВО и сами бойцы. В 2024 году выставку посетили тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи, в том числе гости из Китая, Мексики, Нигерии, Лаоса, Монголии, Уругвая и других стран. Все они хотят знать историческую правду о событиях Великой Отечественной войны, и передвижной музей предоставляет им такую возможность.

Маршрут «Поезда Победы» прокладывается с учетом возможностей населенных пунктов принять подвижной состав. Кроме того, учитываются и знаковые мероприятия в регионах. В частности, «Поезд Победы» в период празднования 80-летия Сталинградской битвы смогли посетить жители Волгограда.

«В каждом городе работу музейного состава обеспечивают наши «Волонтёры Победы». За время путешествия поезда их было уже более 24 тысяч. Везде очень большой запрос на участие в работе выставки, все понимают, насколько уникален «Поезд Победы». Каждый посетитель находится под большим впечатлением от экспозиции — выставка очень наглядно показывает, какую цену заплатили наши бабушки и дедушки за нашу жизнь без нацизма», — рассказала зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, председатель ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

В текущем году организаторы запустили интерактивную версию «Поезда Победы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Специально для нее разработали 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. За полгода онлайн-экспозицию посмотрели более 40 тысяч человек.

В конце года иммерсивный музей отреставрировали. Реставрация проводилась с целью восстановить вид экспозиции, обновить ее: восстановить элементы декораций, обновить красочный слой на фигурах и элементах бутафории, восстановить костюмы и бытовые тканевые предметы. Теперь «Поезд Победы» проходит плановое техническое обслуживание, чтобы в 2025 году посетить еще больше городов России. Планируется, что в путь уникальный состав отправится уже в январе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что «Поезд Победы» прибыл в Белоруссию в год 80-летия освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоялось торжественное открытие работы уникального иммерсивного музея в Брестской крепости. Состав расположился в Музее железнодорожной техники у мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Затем передвижной музей побывал в 23 городах Белоруссии, среди них Минск, Гродно, Гомель, Витебск и другие. Работа была организована совместно с Белорусской железной дорогой.

В 2023 году «Поезд Победы» совершил многомесячное путешествие по России. Оно началось в Москве, где прошла торжественная презентация нового вагона о трёх военных трибуналах: Нюрнбергском, Токийском и Хабаровском.