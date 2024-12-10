Москва, 10 декабря, 2024, 23:13 — ИА Регнум. В России 9 декабря прошёл День Героев Отечества, в рамках которого волонтёры Победы провели различные акции, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции. Об этом ИА Регнум сообщили представители общественной организации.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Для каждого волонтёра Победы встречи с нашими дорогими героями в радость, ведь это ещё один повод сказать своё личное «спасибо», проявить заботу и уважение к тем, кто совершал и совершает подвиги во благо нашего Отечества, из первых уст узнать истории настоящего мужества и героизма! Весь год мы навещаем наших дорогих ветеранов, поздравляем с праздниками и памятными датами, а также встречаемся с современными героями. Поэтому особенно важно именно сегодня, в День Героев Отечества, ещё раз рассказать о подвигах героев, чьи имена навсегда увековечены в истории нашей великой страны!» — подчеркнула исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Как рассказали общественники, в Камчатском крае волонтёры Победы организовали диалог с участниками специальной военной операции в центре Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы. Так, гостями встречи стали участники СВО Андрей Попов, Владимир Берестенников, Денис Подклетнев и председатель совета ветеранов Росгвардии Михаил Письменный. Во время встречи бойцы поделились своими историями с передовой, а также ответили на все вопросы, заданные участниками диалога.

«Молодёжь региона с большим интересом слушала рассказы наших защитников-земляков о том, как они преодолевали трудности на фронте, о дружбе и товариществе. Мы считаем, что такие встречи сегодня важны как никогда — ведь таким образом молодёжь из первых уст узнаёт о подвигах героев!» — отметил координатор движения в регионе Антон Ковалёв.

Кроме этого, в Республике Крым волонтёры приняли участие в памятной церемонии возложения цветов к Вечному огню, а также раздали жителям письма-треуголки с информацией о защитниках Отечества. Вместе с этим волонтёры рассказали о героях, чьими именами были названы улицы города Ялты — Михаиле Дмитриевиче Сохани и Надежде Васильевне Лисановой.

В это же время жители Алтайского края, волонтёры Победы региона приняли участие в церемонии возложения цветов на городском Мемориале Славы. Так, в честь памятной даты возложение прошло на Аллее Героев 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка и у памятного знака ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участвовавшим в освобождении Ленинграда, расположенном на Ленинградской алее. Также на территории краевой столицы добровольцы движения вышли на улицы города, названные именами Героев Советского Союза, и рассказывали горожанам об истории названия улиц. В этом году школы Барнаула присоединились к акции и включили в листовки информацию об участниках специальной военной операции — выпускниках этих школ.

«День Героев Отечества — одна из многочисленных возможностей, день, когда мы можем отдать дань памяти героям прошлого и настоящего. Сегодня, во время специальной военной операции, появляются новые герои, на которых всем нам надо равняться», — заявила волонтёр Алиса Гальских.

Акция в рамках Дня Героев Отечества прошла и в новых регионах. Так, в Луганской Народной Республике (ЛНР), где в сквере Молодой Гвардии добровольцы рассказывали жителям города о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В Ленинградской области школьный отряд волонтёров Победы узнал об истории возникновения и традициях декабрьской даты на уроке мужества, а затем обсудил подвиги участников специальной военной операции, Героев России.

В Москве волонтёры провели акцию на улице Климашкина, названную в честь Героя Советского Союза (посмертно) Алексея Федотовича Климашкина, проявившего беспримерные отвагу и героизм в ходе Никопольско-Криворожской наступательной операции.

Помимо этого, акции в рамках Дня Героев Отечества прошли во Владимирской области, Удмуртской Республике, Самарской области, Пермском крае, Хабаровском крае, Мурманской области и во многих других регионах России.

«День Героев Отечества — это очень важная дата для нашей страны. В этот день мы чтим память о мужестве и самопожертвовании тех, кто без колебаний встал на защиту Родины, и их подвиг будет жить в наших сердцах навсегда», — отметил волонтёр Сергей Сэротэтто.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря по случаю Дня Неизвестного Солдата по всей России прошли церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам.

3 декабря 2023 года участники движения «Волонтёры Победы» провели по всей России мероприятия в память защитников Родины. Они возложили цветы к Могилам Неизвестного Солдата, Вечному огню, памятникам и мемориалам, провели уроки мужества в образовательных учреждениях. Участники движения рассказали школьникам и студентам про подвиг советских солдат в ходе Великой Отечественной войны.

Законопроект, который установил 3 декабря Днём Неизвестного Солдата, был принят в 2014 году. Тогда первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Франц Клинцевич отметил, что страна, определив эту памятную дату, выполняет свой долг перед безымянными героями.