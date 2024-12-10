Париж, 10 декабря, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон исключил роспуск парламента до окончания своих президентских полномочий в 2027 году. Об этом 10 декабря сообщает Agence France-Presse.

«После встречи с лидерами партий во вторник президент заявил, что более не намерен распускать Нацсобрание до окончания своих полномочий в мае 2027 года», — уточняется в сообщении.

Решение связано с отсутствием абсолютного большинства в парламенте после выборов в июле, по результатам которых наибольшее количество мест получил блок левых «Новый народный фронт» (182 места). Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» Эммануэля Макрона (168 мест) и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен (143 места).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в июле президент Франции Макрон подтвердил намерение оставаться на посту президента республики до истечения второго мандата.

22 сентября во Франции был оглашён состав нового правительства. В него не вошли представители левой коалиции и правых сил, которые на июльских выборах заняли первое и третье места соответственно.

После оглашения результатов парламентских выборов премьер-министр Франции Габриэль Аттальзаявил о намерении подать в отставку. Его прошение 16 июля удовлетворил президент Макрон. 5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Мишель Барнье.

Макрон поручил тому сформировать правительство народного единства. Новый премьер-министр 7 сентября заявил, что планирует представить свою политическую программу парламенту в начале октября.

Согласно конституции Франции, повторно распустить парламент можно не ранее, чем через год, то есть в июне 2025 года.