Москва, 10 декабря, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Россия не признаёт Международный уголовный суд (МУС), поэтому не выдаст ему бывшего президента Сирии Башара Асада, если будет соответствующий иск. Об этом 10 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков американскому телеканалу NBC News.

Валерий Шарифулин/ТАСС Башар Асад

«Он (Асад. — Прим. ред.) находится под защитой, и это показывает, что Россия действует так, как требуется в подобной чрезвычайной ситуации», — добавил российский дипломат.

На просьбу журналистов рассказать, чем сейчас занимается Асад, Рябков ответил, что не знает, кроме того, считает неправильным об этом рассказывать.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря МИД России сообщил, что Асад покинул пост президента Сирии и выехал из страны, дав указание о мирной передаче власти. Он с семьёй прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище.

Глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Сирии Мухаммед аль-Башир 10 декабря, что его назначили главой временного правительства республики. Планируется, что он и назначенные им министры будут работать до 1 марта 2025 года, после чего завершится переходный период.

Россия в течение нескольких лет поддерживала правительство Сирии в борьбе с террористическими группировками. Москва обязалась помогать до тех пор, пока сирийская армия будет вести боевые действия. Президент РФ Владимир Путин ещё в 2015 году подчёркивал, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как этот вопрос относится к внутренним делам Дамаска.