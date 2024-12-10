Вена, 10 декабря, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Один из автомобилей, на котором эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ехали к Запорожской АЭС, был атакован беспилотником. Об этом 10 декабря заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«К счастью, обошлось без жертв, и наши сотрудники находятся в безопасности. Ротация была завершена», — сообщил он в соцсети X (бывш. Twitter).

Гросси самым решительным образом осудил инцидент. Он назвал недопустимыми атаки на атомные электростанции, а удары по тем, кто обеспечивает безопасность ядерных объектов, ещё более неприемлемыми.

Эксперты МАГАТЭ находятся на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года для наблюдения за обстановкой на станции.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря инженер цеха тепловой автоматики и измерений ЗАЭС Сергей Потынг на суде признался, что пытался совершить теракт во время визита на станцию инспекторов МАГАТЭ. Как установило следствие, он выполнял задание куратора для дискредитации России и получения Украиной поддержки от Запада. Злоумышленник установил на машину взрывчатку, но её обнаружили.

Кроме того, украинские войска пытаются обстреливать ЗАЭС и город-спутник станции Энергодар. 27 ноября они в течение суток дважды обстреляли ядерный объект из артиллерии, а также по нему запустили шесть боевых беспилотников. Российские средства ПВО и РЭБ отразили атаки, никто не пострадал, повреждений не было.