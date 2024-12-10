Вашингтон, 10 декабря, 2024, 21:16 — ИА Регнум. США выделили Украине займ на $20 млрд в рамках общего кредита «Большой семёрки» (G7) на сумму $50 млрд за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом 10 декабря сообщил американский минфин.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сегодня министерство финансов США объявляет о выделении $20 млрд на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму $50 млрд», — говорится в заявлении.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что эти средства будут погашаться доходами от замороженных российских активов и обеспечат Украине критически важную поддержку.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал скорую передачу Украине $50 млрд из замороженных западными странами активов России. По его словам, у Украины должны быть деньги и иные ресурсы, необходимые для ведения военного конфликта и поддержки экономики. Речь идёт в том числе о поставках боеприпасов и бронетехники, добавил он.

5 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия в ответ на действия западных стран использует доходы от активов этих государств, направляя средства для развития и поддержки своих регионов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.