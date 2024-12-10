Пекин, 10 декабря, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Политикам в США всё равно, сколько людей погибнет на Украине и будет ли у этой страны какое-либо будущее. Об этом говорится в редакционной статье китайского издания Global Times.

David Young/Global Look Press

«Американским политикам всё равно, сколько людей погибнет на Украине, их не волнует и то, какое будущее ждёт Украину и будет ли у неё вообще какое-либо будущее», — говорится в статье.

Отмечается, что молодые украинцы, которых отправят на фронт, могут никогда не узнать, что были лишь орудием достижения стратегических целей США.

«Это станет ужасной трагедией для мира, и особенно для Украины, если в итоге они окажутся не более чем пушечным мясом для США», — заключили авторы.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос мобилизации на Украине и призвал киевский режим принимать «сложные, но необходимые решения».

Associated Press сообщило 27 ноября со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что администрация президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность армии путём набора большего количества новобранцев. Отмечалось, что для этого Киеву предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя призвал украинцев не дать главе киевского режима Владимиру Зеленскому пожертвовать их детьми «ради спасения собственной шкуры». По его словам, юное поколение для киевского режима — лишь «подрастающее пушечное мясо», до которого дойдёт дело тогда, когда закончатся украинцы более старшего возраста.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Глава государства также заявил, что нынешние власти Украины являются узурпаторами, потому что утратили свою легитимность и с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооружённым силам страны.