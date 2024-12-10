Курск, 10 декабря, 2024, 20:28 — ИА Регнум. Работа по возвращению вывезенных на территорию Украины жителей приграничных районов Курской области продолжается. Об этом 10 декабря заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Максим Григорьев/ТАСС Александр Хинштейн

«Мы постоянно работаем в этом направлении. Правительство будет оказывать максимум содействия и помощи в скорейшем возвращении, вызволении наших людей», — приводит его слова ТАСС.

Хинштейн добавил, что пока не будет рассказывать детали, чтобы не навредить и добиться освобождения людей.

Он отметил, что постоянно находится на связи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Россия вернула с Украины 46 жителей Курской области, которые были вывезены за пределы региона украинскими формированиями. Среди возвращённых были 12 детей, в том числе один — новорождённый, один — до трёх лет, а также инвалид-колясочник.

14 октября Москалькова заявила, что в её аппарат поступили обращения от родственников более чем 1 тыс. жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. Она также рассказала, что направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором попросила сообщить число жителей российского региона, насильно вывезенных из их домов.

25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти делают всё возможное для возвращения вывезенных на Украину жителей Курской области. Он подчеркнул, что подобные договоренности являются результатами очень сложных переговоров.