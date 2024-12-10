Нижний Новгород, 10 декабря, 2024, 20:17 — ИА Регнум. Два маршрутных такси с пассажирами столкнулись лоб в лоб у посёлка Нагулино в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Кадр из видео

«Оба водителя оказались зажаты в своих транспортных средствах. Силами пожарно-спасательных подразделений МЧС России и аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода они были извлечены и переданы медикам», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что никто не погиб. Спасатели уточняют количество пострадавших в ДТП пассажиров.

Как передавало ИА Регнум, 7 декабря в Перми столкнулись два трамвая. В аварии пострадал 21 человек, всем оказали медицинскую помощь. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что у транспортных средств повреждены лобовые стороны.

Также 7 декабря в Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он опрокинулся на бок. Пострадали 11 человек, их доставили в больницу.