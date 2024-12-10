Москва, 10 декабря, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Мать шестерых детей Инга Лыбо, руководитель благотворительного фонда «Ева-Флоренсия», стала лауреатом национальной премии «Патриот-2024» в номинации «Материнское сердце». Об этом сообщили в пресс-службе Роспатриотцентра.

Пресс-служба национальной премии «Патриот-2024» Сергей Кириенко и Инга Лыбо

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поздравил участников форума с Днём Героев Отечества. Именно он вручил награду Инге.

Кириенко также зачитал приветствие президента России Владимира Путина к участникам, организаторам и гостям торжественной церемонии вручения Национальной премии «Патриот-2024».

«Среди нынешних лауреатов этой почётной награды руководители патриотических центров, представители педагогического сообщества, общественных, волонтёрских и поисковых организаций, участники специальной военной операции. Всех вас объединяет искреннее стремление приносить пользу Родине, вносить созидательный вклад в сбережение исторической памяти, патриотическое воспитание молодёжи», — указано в приветствии.

В своём обращении российский лидер также подчеркнул, что деятельность участников форума играет важную роль в период, когда Россия противостоит целенаправленным попыткам переписать правду о ратных победах и трудовых свершениях предков.

«Настоящий патриот — только тот, у кого дети патриоты. Дети учатся у нас не тому, о чём мы говорим, а тому, во что мы сами верим. Они подражают не словам, а делам. Передать свою веру, свои убеждения и свой патриотизм детям — важнейшая задача для страны в целом. Сегодня в зале много учителей, наставников, родителей — тех, кто свою жизнь посвятил воспитанию нового поколения россиян. В этом залог будущего успеха нашей страны», — добавил Кириенко.

Инга Лыбо до начала спецоперации помогала многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. С весны 2022 года она заботится о беженцах, мирных жителях прифронтовых территорий и военных. Она сумела объединить усилия более 500 добровольцев из разных стран мира и создала международную гуманитарную сеть для помощи людям в зоне боевых действий в Донбассе.

В планах фонда Лыбо создание адаптивных жилых кварталов, реабилитационной деревни для детей с инвалидностью, парка отдыха и развлечений «Наша Победа» в Донецке.

По словам лауреата, фонд придерживается идеи, что чужих детей не бывает.

«Когда я приезжаю туда и привожу помощь, я вижу там совсем мальчишек, которым, правда, нужна бывает мама. И достаточно приехать в госпиталь, чтобы просто поддержать. Они рады и счастливы, что кто-то есть рядом с ними в качестве мамы», — рассказала Лыбо.

Всероссийский патриотический форум проходит в шестой раз. На площадке объединяются усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из шести регионов страны. Звание «Мать-героиня» было присвоено Оксане Гылке и Зое Синибабновой из Воронежской области, Людмиле Климовой из Курганской области, Ларисе Решитовой из Омской области. Кроме того, российский лидер отметил орденом «Родительская слава» семью Вадима и Натальи Чавдар из Ленинградской области. Медалью ордена «Родительская слава» были награждены семьи из Курской и Воронежской областей, а также из Чувашии.

Ранее российский лидер заявил, что многодетные семьи являются опорой страны. В таких семьях воспитывают основные качества человека, на которых держатся и семья, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие, отметил президент.