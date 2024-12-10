Биробиджан, 10 декабря, 2024, 19:35 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области будет создано региональное направление программы «Время героев». Об этом сообщила врио губернатора региона Мария Костюк.

Пресс-служба губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк

С вопросом о возможности создания региональной программы обратился к врио губернатора председатель городской думы Биробиджана Сергей Радецкий. По его словам, в области есть военные, которые уже регистрировались на текущий набор, но пройти туда нелегко, а приобретать новые компетенции бойцы готовы.

По словам Костюк, региональное направление будет разработано и реализовано. Набор планируется запустить с января после проработки ключевых моментов. Заявки будут приниматься в онлайн-формате.

«Мне гордо слышать, что у нас в Еврейской автономной области есть ребята, наши герои, которые готовы приложить все свои усилия, чтобы трудиться на благо нашей малой Родины. Конечно, им необходимы дополнительные компетенции и навыки», — процитировал её официальный Telegram-канал правительства ЕАО.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября состоялась заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о формировании второго потока обучения. Приём заявок продлится до 15 января 2025 года.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

14 июня Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и пообщался с участниками первого потока. Он отметил, что программу готовили на основании обучения по линии Генерального штаба, где предусмотрено обучение курсами по 1,5 месяца, а между ними — возвращение в войска на полгода с дистанционным обучением. Российский лидер, увидев, что большинство планирует вернуться на фронт, призвал пока не возвращаться в зону спецоперации, а продолжать обучение.