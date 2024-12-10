Москва, 10 декабря, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова рассказала президенту России Владимиру Путину о том, что правозащитники и волонтёры видели во время поездок в атакуемое ВСУ приграничье — в Курской, Брянской, Белгородской областях.

Кадр из видео Марина Ахмедова

Марина Ахмедова отметила, что в Курскую область члены СПЧ отправились сразу после вторжения украинских боевиков, чтобы определить потребности людей, оказать помощь и работали в пунктах временного размещения наравне с волонтёрами.

«В этом нет никакой заслуги, но просто невозможно было оставаться в Москве, когда в твоей стране, с твоими людьми такая беда. И каких людей мы только не встретили в Курской области», — отметила она.

Правозащитница поведала историю отца пятерых детей Романа Яценко, который в момент вторжения ВСУ и наёмников был в Москве, но сразу бросился в Суджу спасать семью. Мужчина выводил детей под огнём наёмников, которые прицельно стреляли по детям. Другие жители Курской области возвращались в самые опасные места, чтобы забрать не знакомых стариков, а местный имам Иса Салимсултанов к настоящему моменту сумел эвакуировать более тысячи человек, в основном православных.

Говоря о Белгородской области, Марина Ахмедова отметила работу врачей в одном из госпиталей, расположенных «на первой линии», куда раненных бойцов привозят сразу с передовой. По словам члена СПЧ, медики буквально валятся от усталости, и скорее работают по старой русской привычке задавать себе вопрос — «Кто если не я?».

«Я видела врачей, которые голыми руками доставали взрыватели от дронов из ран. Однажды привезли бойца с взрывателем в теле, и надо было вызывать сапёрную группу, но не было времени, у бойца было сильно кровотечение. Молодой хирург [с позывным] Кастет вывел всех из операционной и остался один на один с этим раненым», — рассказала Ахмедова.

Она отметила, что потом спрашивала у врача, осознавал ли он, что может погибнуть или потерять руки. В ответ Кастет подчеркнул, что это был его свободный выбор, он в тот момент был солдатом и должен был вести себя как солдат.

«Он добавил, что победа обязательно будет за нами. Мы ходатайствовали о том, чтоб его представили к награде», — сказала член СПЧ.

Президент России поддержал эту инициативу и указал, что героизм врача должен быть обязательно отмечен.

В свою очередь Марина Ахмедова также рассказала о визита в ДНР к военным, которые если поначалу военных действий были растерянными, то теперь совсем другие люди, эффективные и считают своей задачей «максимально хорошо сделать свою работу».

Член СПЧ отметила, что все эти истории складываются в одну большую, в гул времени, из которого можно сделать вывод о смыслах нынешних времён и достижениях. И, похоже, самое главное, что Россия сумела сохраниться, может устанавливать миропорядок вопреки всем попыткам извне её уничтожить.

«Мы все сейчас объединены вокруг этого смысла — сохранить свою страну и многие понимают, что «если не я, то никто». И как народ мы взяли курс на победу. И когда вы противостоите агрессивным странам или ужесточаете ядерную доктрину, конечно, немножко страшно, но мы тоже не пассивные наблюдатели, и мы поддерживаем вас. И победа — наше глубинное желание», — заключила Марина Ахмедова.

Президент поблагодарил правозащитников за поддержку и отметил, что многие люди в России, в частности российские бойцы на передовой, не выносят в публичное поле свои подвиги. В этом отличительная черта российского народа, которым движет зов сердца.