Москва, 9 декабря, 2024, 19:14 — ИА Регнум. В День героев Отечества, 9 декабря, в Музее Победы прошла торжественная церемония внесения 65 новых имён героев спецоперации на мемориальную стену. Об этом сообщили в пресс-службе музейного комплекса.

Пресс-служба Музея Победы

Каждый из них был удостоен звания Героя России. Теперь стена насчитывает 300 имен.

Заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Фёдор Смуглин отметил, что в особый день страна чтит тех, кто в разные времена завоевывал победу для своей Родины.

«В Зале Славы Музея Победы увековечена память более 11 800 Героев Советского Союза и России, которые завоевали это звание за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в экспозиции «Zаветам Vерны» мы дополняем стену памяти, которая рассказывает о тех героях, которые участвуют в специальной военной операции, проявляя стойкость, мужество, героизм, отвагу», — отметил Смуглин.

В Зале Славы музея также прошла торжественная церемония гашения 10 почтовых марок из серии «Герои Российской Федерации. Участники специальной военной операции». Коллекция посвящена военным, проявившим героизм в ходе СВО и удостоенным звания Героя России посмертно.

Кандидатуры для изображения на марках были выбраны Минобороны РФ и Федеральной службой войск нацгвардии страны. В их числе генерал-майор Владимир Фролов, полковник Алексей Катериничев, подполковники Иван Поздеев и Александр Аксенов, капитан Андрей Иванов, старшие лейтенанты Андрей Ковтун, Игорь Насибуллин, Шамиль Мамедов, прапорщик Никита Гусев и ефрейтор Александр Власенков.

На каждой марке разместили портрет героя, сцену боевых действий и медаль «Золотая Звезда». Для мероприятия изготовили сувенирный штемпель с датой выхода серии марок в почтовое обращение — 9 декабря 2024 год.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря в ходе торжественной церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент России Владимир Путин заявил, что Россию никому не удастся сломить, так как на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия.

Глава государства назвал героев специальной военной операции элитой России. В России уже действует специальная программа «Время героев», среди участников её первого потока больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носит звание Героя России, напомнил президент.